ChievoVerona, salgono le quotazioni di Marcolini per la panchina

Continua il casting in casa ChievoVerona per scegliere il futuro allenatore con Domenico Di Carlo sempre più lontano lontano dalla conferma. I nomi sono sempre quelli di Vincenzo Italiano del Trapani, attualmente impegnato nei play off promozione, e di Moreno Longo, ex del Frosinone, ma nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni di un ex clivense come Michele Marcolini reduce dalla salvezza con l’Albinoleffe in Serie C. Secondo Tuttosport sarebbe lui l’uomo scelto da Luca Campedelli e Sergio Pellissier per rifondare la squadra veronese.