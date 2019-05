ChievoVerona-Sampdoria, formazioni ufficiali: Pellissier titolare. Esordio Rafael

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di ChievoVerona-Sampdoria:

Partita inutile ai fini della classifica delle due squadre, la cui posizione è ormai cristallizzata. Gli spunti sono relativi ai singoli: ultima partita al "Bentegodi" per Sergio Pellissier, occasione per consolidare la prima posizione nella classifica marcatori per Fabio Quagliarella.

Si vede Junior Tavares titolare per i blucerchiati: il brasiliano ha giocato fin qui uno spezzone di partita a fine gennaio e una gara intera il 10 febbraio. Poi solo panchina. Confermato Gabbiadini davanti, torna Defrel che giocherà sulla trequarti. Esordio in questo campionato per il portiere Rafael.

CHIEVOVERONA (3-4-1-2): Semper; Bani, Cesar, Barba; Depaoli, Leris, Dioussé, Jaroszynski; Vignato; Pellissier, Stepinski. All. Di Carlo.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Rafael; Bereszynski, Colley, Ferrari, Tavares; Ekdal, Praet, Linetty; Defrel; Quagliarella, Gabbiadini. All. Giampaolo.

ARBITRO: Aureliano di Bologna

ASSISTENTI: Marchi-Rossi

IV UOMO: Maggioni

VAR: Giua

AVAR: Tegoni