© foto di Federico Gaetano

Claudio Valigi, vice di Di Carlo al Chievo, ha parlato nell'AS Roma Match Program della sfida di stasera ai giallorossi: "La Roma ha tanti giocatori di qualità e non vanno valutati i singoli ma si fa un discorso di squadra. Speriamo che il gruppo sia proiettato verso il Porto. In ogni caso, auguro alla Roma il meglio, ma dalla prossima partita. Stasera ci sono tre punti in palio e dobbiamo affrontare tutte le partite per prendere il più possibile. Ogni partita poi ha una storia a sé. Dobbiamo essere bravi ad avere quella leggerezza di giocare contro una grande e se venisse fuori un risultato positivo sarebbe qualcosa in più. Noi abbiamo provato a vincere ad Empoli, c’eravamo vicini, ma non ci siamo riusciti. Contro le grandi ci sono forti stimoli e poi all’andata alla fine ne è uscito fuori un pareggio. Il Chievo storicamente non è mai stato un avversario semplice da affrontare e noi vogliamo continuare a dare filo da torcere e rispettare le nostre caratteristiche”.