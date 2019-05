ChievoVerona, Zanetti sempre in pole per la panchina. Scende Italiano

In attesa dell’incontro fra Domenico Di Carlo e Luca Campedelli, che si svolgerà lunedì prossimo, in casa Chievo Verona si continua a sondare il terreno alla ricerca di un allenatore qualora l’attuale tecnico decidesse di salutare per accasarsi, probabilmente, al LR Vicenza Virtus. Secondo Trivenetogoal.it per la sostituzione in pole c’è sempre Paolo Zanetti del Sudtirol, mentre stanno scendendo le quotazioni di Vincenzo Italiano del Trapani. Resistono infine le candidature di Michele Marcolini e Moreno Longo.