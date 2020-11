Chioccia Ibrahimovic: "Pressioni e responsabilità sono mie. I giovani pensino a seguire il mister"

Ha deciso la sfida di Udine con un colpo in acrobazia "alla sua maniera". Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan a Udine, confermado di essere il leader assoluto della squadra rossonera, prima in classifica: "La nostra mentalità è questa: dobbiamo credere in quello che facciamo. Il mister sta facendo un grande lavoro e la squadra lo segue, così è tutto più facile. I giocatori sono disponibili, è vero che sono giovani e che la pressione e le responsabilità me le prendo io. Mi piace che loro pensino a lavorare e a seguire il mister. Dobbiamo continuare così, non dobbiamo mai essere soddisfatti. La mentalità c'è: la squadra ha dimostrato di saper soffrire, i momenti difficili ci sono ma è mia responsabilità far diventare tutto positivo. Ho esperienza, sono leader e devo indicare la strada in questi momenti. Poi devo far capire che non dobbiamo essere soddisfatti: abbiamo fatto bene ma non abbiamo vinto niente".