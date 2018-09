Chiriches, ko, no agli svincolati: Napoli punterà su Luperto e Maksimovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli non tornerà sul mercato per sostituire Vlad Chiriches, difensore che alle 14 verrà operato a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Il club partenopeo ha subito fatto sapere che punterà su chi è già in rosa, con Luperto e Maksimovic che fungeranno quindi da alternative ai titolari Koulibaly e Raul Albiol.

Intanto, anche la società partenopea ha confermato che Chiriches si sottoporrà a intervento chirurgico già nel primo pomeriggio. Questo il comunicato integrale: "Vlad Chiriches, che era uscito nel match Romania-Montenegro per un infortunio al ginocchio, è stato visitato stamattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Il difensore azzurro è stato accompagnato dal Responsabile dello staff medico del Napoli, Dottor Alfonso De Nicola. Gli esami hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Chiriches verrà operato nel primo pomeriggio".