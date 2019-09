Vlad Chiriches, nuovo difensore del Sassuolo, parla in conferenza stampa della scelta di lasciare il Napoli per sposare la causa neroverde: "Mi piace il modo di giocare della squadra, ricordo che anche l'anno scorso a Napoli abbiamo avuto difficoltà e questo mi è piaciuto. La società ha pensato a me anche per le mie caratteristiche, diciamo che abbiamo qualcosa in comune. Spero in una bella esperienza".

