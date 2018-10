Chiumiento su Juve-Y.Boys: "Giocando a Torino non vedo insidie"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista realizzata da Tuttojuve.com a Davide Chiumiento, centrocampista attualmente svincolato che nella sua carriera ha vestito entrambe le maglie. Questo il suo pensiero sul match: "Giocando a Torino non vedo grosse insidie, ma è sempre una partita da giocare. Conosco molto bene il loro allenatore Gerardo Seoane, che ha fatto un gran bene a Lucerna, perché ha giocato con me tre anni proprio in quel club. Non ha esperienza in Champions, ma a livello tecnico-tattico è tra i migliori in Svizzera. Allena una squadra che ha dei giocatori conosciuti come Hoarau, ex Psg, che segna sempre in Svizzera e Sulejmani che fu uno dei colpi più onerosi dell'Ajax. In difesa c'è grande esperienza con Von Bergen, ma contro la qualità offensiva della Juventus non c'è storia".