Chiusura, ripartenza e calciomercato: anche per le date è corsa contro il tempo

La ripresa del calcio è una corsa contro il tempo. Il Corriere dello Sport oggi in edicola che prima del via agli allenamenti, che sia 4 o 18 maggio, saranno da definire anche le date, oltre alle città in cui si giocherà, di quando terminerà il campionato. Queste non dovranno andare oltre il 31 luglio. Poi quando partirà la prossima stagione e anche quando tenere il calciomercato di quest'estate.