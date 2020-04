Chivu: "Ho dato tutto per l'Inter. Tanto da portare i segni sul mio corpo"

L'ex giocatore dell'Inter, Christian Chivu, ha pubblicato una lettera ai tifosi dell'Inter sul sito ufficiale nerazzurro. Dove si racconta, dalla paura dopo l'incidente in campo che lo ha costretto a vestire un caschetto di gomma, fino al Triplete. E che chiude così. "Ho dato davvero tutto per l’Inter, a tal punto dal portare i segni sul mio corpo. Indelebili, dentro e fuori. Forse i tifosi nerazzurri non mi hanno mai visto sotto la curva a baciare la maglia, ma hanno visto i miei sacrifici, i miei sforzi per recuperare dagli infortuni, per essere sempre utile alla squadra e ai compagni. È quello che cerco ora di insegnare ai ragazzi delle giovanili nerazzurre: bisogna scegliere i propri obiettivi, la spinta verso l’eccellenza deve venire da dentro. Il tempo non aspetta nessuno. Bisogna farsi trovare pronti, come meglio si può. Io l’ho fatto, armato di un caschetto di gomma".