Cholito ancora a secco. Ma Pioli non ha alternative naturali al suo 9

© foto di Federico De Luca

Durante la sfida contro la Lazio il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha dialogato spesso e volentieri con Giovanni Simeone. L'allenatore gigliato pretendeva una maggiore presenza in area di rigore del Cholito, troppo spesso a caccia di fortune sulle corsie laterali e sulla trequarti. Richieste rimaste almeno in parte inascoltate, visto che l'argentino raramente si è ritrovato nella condizione di poter concludere in porta. Certo, il gioco della Fiorentina non l'ha favorito, ma a fine partita restano comunque ben pochi ricordi di azioni degne di nota del numero 9.

Che dopo 8 partite giocate, tutte da titolare, è ancora fermo a 2 gol, l'ultimo dei quali segnato contro la Samp. Poi le gare con SPAL, Inter, Atalanta e Lazio senza squilli degni di nota. Il suo posto, almeno per il momento, non è in discussione, ma sicuramente Pioli dovrà lavorare sulla sua efficacia sotto porta. O almeno riabilitare le alternative: il giovane Vlahovic appare ancora troppo acerbo. Mentre da inizio stagione non si hanno ancora notizie di Ciryl Thereau: l'ex Udinese, arrivato in viola lo scorso anno, sembrava ad un passo dalla cessione in estate ma alla fine è rimasto in viola. Ed è stato spesso convocato da Pioli (Con la Lazio era out per un fastidio fisico), seppur all'attivo abbia ancora 0 minuti di gioco.