Christian Kouamé, la freccia del Genoa che sogna Drogba

Dal corrispondente a Genova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una partita, un gol. Ha impiegato davvero poco Christian Kouamé, con l’accento acuto sulla e è il modo corretto di scrivere il suo nome, ad ambientarsi nella Serie A italiana. Domenica scorsa l’attaccante del Genoa ha formato con Piatek - tra l’altro anche lui in rete contro i toscani - il più giovane tandem offensivo del massimo campionato italiano. Al minuto 18 la gioia: passaggio filtrante di Criscito e discesa del classe 1997 che a tu per tu con Terracciano lo ha trafitto con un preciso diagonale facendo esultare il popolo rossoblu. Un giusto premio per un pre-season positivo dove si è messo in luce fra allenamenti e amichevoli per la sua rapidità e la capacità di dialogare con i colleghi di reparto. E'arrivato a luglio dal Cittadella, club dove l’anno scorso ha totalizzato 43 presenze fra stagione regolare e playoff gonfiando la rete in ben dodici occasioni.

DROGBA IL SUO MITO - Ivoriano ha voluto indossare la maglia numero 11, ci ha raccontato dopo l’intervista in mixed zone al “Ferraris”, come il suo giocatore preferito. Il connazionale Didier Drogba, stella dell’Olympique Marsiglia e del Chelsea nonché degli Elefanti. Ragazzo molto deciso ma allo stesso tempo anche timido che a Genova si è subito ben inserito. “Con Piatek mi trovo molto bene così come con gli altri compagni” ha detto sorridendo in mixed zone dopo l’esordio in campionato a Marassi. I margini di miglioramento ci sono tutti e giocare al fianco di compagni dell’esperienza di Pandev, ma anche di Criscito o Romulo - giusto per citarne alcuni - può solo che giovargli. La nuova freccia nell’arco di Ballardini si chiama Christian Kouamé. Con l’accento sulla “e”.