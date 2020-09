Christillin: "Zaniolo ko? Dispiace tanto, ma la UEFA ha fatto bene a far giocare le Nazionali"

Evelina Christillin (membro del board Uefa) è intervenuta a Radio Punto Nuovo parlando - tra le altre cose - anche del grave infortunio di Nicolò Zaniolo: “Ha avuto una sfortuna terribile. Ho visto la partita, un’ottima partita, per Nicolò una sfortuna nera. Ero allo stadio al suo primo infortunio, e dovrà subire un nuovo intervento per mesi di stop". "Nations League? Ho letto che il presidente De Laurentiis non le manda a dire. Difendo totalmente l’operato della UEFA e del presidente Ceferin, con il massimo rispetto per De Laurentiis. Sono stata a Lisbona e so cos’ha voluto dire rimettere in piedi tutto, con la maggior prudenza possibile. Si tratta di un nuovo movimento importante, una nuova competizione che porta introiti importanti e permette ai giocatori di ritrovare le nazionali. È comprensibile il pensiero dei presidenti di squadre di club, i giocatori sono il loro patrimonio. I giocatori sono acciaccati ed infreddoliti, malgrado il forte caldo, ma nessuno ha avuto da ridire di loro durante le partite d’Europa e Champions League. La UEFA ha fatto benissimo a riprendere l’organizzazione della Nations League, altrimenti se ne sarebbe parlato l’anno prossimo. Ognuno poi ha le proprie idee".

La chiosa finale è sulla possibilità di rivedere i tifosi allo stadio per il derby di Milano, ad ottobre: "Inter-Milan con tifosi allo stadio? Se gli organi preposti lo consentono, saremmo tutti ben felici. Ho visto le partite a Lisbona e Torino, non è uno spettacolo esaltante. L’audience televisiva è calata, anche chi le guarda da casa ne risente. È come andare in teatro ed un attore recita senza pubblico. Cerchiamo di salvare il salvabile: sponsor e diritti TV. Lezioni di italiano a Suarez? Parlo anche lo spagnolo, potrei essere utile (ride, ndr)".