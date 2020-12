"Ci è venuto un po' il braccino ma va bene così". Rivedi Conte dopo l'1-0 dell'Inter al Napoli

Un rigore di Lukaku regala l'1-0 all’Inter sul Napoli a San Siro. Quinto successo di fila per i nerazzurri in campionato, che volano a -1 dal Milan (fermato 2-2 dal Genoa): "Una partita molto tattica - ha sottolineato Antonio Conte nel post gara - contro una squadra molto forte come il Napoli. Abbiamo sofferto negli ultimi minuti, ci è venuto un po' il braccino ma capita perché in queste gare i punti valgono il doppio, contro un antagonista come il Napoli che ha l'ambizione di essere protagonista nel campionato italiano. Potevamo fare meglio ma va bene così, siamo contenti".

