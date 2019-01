Ci pensa Piatek: Napoli battuto 2-0. Milan in semifinale di Coppa Italia

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Un Milan già figlio del suo nuovo bomber. Un Napoli a tratti troppo brutto per essere il Napoli visto in questa stagione. E il pass per la semifinale che senza grossa fatica né dubbi è scivolato tra le mani dei calciatori rossoneri. E' finita 2-0 Milan-Napoli, gara unica valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

L'ha decisa Krzysztof Piatek, una doppietta realizzata in meno di mezz'ora, alla sua prima da titolare, per spazzare via gli avversari, fugare i dubbi e presentarsi nel migliore dei modi dinanzi ai 22mila tifosi presenti a San Siro. Due gol che sono il frutto di un repertorio che il bomber polacco classe '95 aveva già messo in mostra con la maglia del Genoa, quella con cui ha realizzato 19 gol in 23 partite tra Serie A e Coppa Italia. Piatek sa sfruttare le debolezze e gli errori degli avversari, come accaduto all'undicesimo sulla rete che ha sbloccato la partita, e sa costruirsi le sue fortune da solo. Il secondo gol è infatti il pezzo forte di una partita che di fatto s'è spenta dopo la rete del 2-0, una conclusione potente e precisa da posizione defilata su cui nulla ha potuto Meret.

Poco da dire sul Napoli, che ha costruito qualche discreta occasione nel primo tempo (senza però mai impensierire seriamente Donnarumma) e ha praticamente alzato bandiera bianca già al duplice fischio. Anche i cambi operati da Carlo Ancelotti tra il 45esimo e il 58esimo, con Ounas e Mertens al posto di Allan e Diawara, non hanno sortito effetti. Hanno consegnato al campo una squadra più sfilacciata, disunita, non una squadra più offensiva. E paradossalmente hanno fatto il gioco del Milan, che ha meritatamente portato a casa il passaggio alle semifinali.