Ci pensa Quagliarella: l'attaccante è l'uomo più decisivo della Samp

Dal corrispondente a Genova

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La tempra di un veterano, lo spirito di un ragazzino. Non si può condensare in due sole istantanee Fabio Quagliarella. 35 anni, fascia di capitano al braccio, l'attaccante di Castellammare di Stabia è stato uno dei trascinatori di questa Sampdoria che ha una voglia matta di riprendere il cammino verso un posto nella prossima Europa League. Sempre presente fra gli undici titolari, tranne in un'occasione a Roma contro i giallorossi, ha sempre giocato per i compagni lottando e facendo a sportellate con le difese avversarie senza mai risparmiarsi. Nella stagione in corso ha letteralmente stracciato il suo record di reti personali nel massimo campionato risultando non solo il miglior marcatore dei blucerchiati ma anche uno fra gli elementi più decisivi del team di Marco Giampaolo. Nella prima giornata una sua doppietta ha permesso di portare a casa i tre punti ribaltando il vantaggio iniziale di Ciciretti contro il Benevento. Sette giorni più tardi siglò il gol del 2-0 con cui la Samp espugnò il “Franchi”, 2-1 il risultato finale. All'Olimpico “Grande Torino” firmò il gol del pareggio contro i granata allora allenati da Sinisa Mihajlovic. La punta campana non si è fatta mancare nemmeno un gol nel derby: suo infatti il 2-0 che ha messo il punto esclamativo sulla terza vittoria consecutiva in una stracittadina. Una sua doppietta aveva illuso i suoi in quel di Cagliari prima che fu combinata la frittata alla Sardegna Arena per il definitivo 2-2. La gara contro la SPAL era una sfida molto delicata e difficile da sbloccare ma una sua doppietta consegnò i tre punti così come accadde contro la Fiorentina quando realizzò addirittura una straordinaria tripletta. Nel recupero con la Roma al “Ferraris” suo è stato il vantaggio iniziale prima del pareggio beffa realizzato nel recupero da Dzeko. Sei gare complessive in cui il giocatore è risultato decisivo ai fini del risultato, il 21% su 28 gare complessive, per un totale di 12 punti, tre successi e tre pareggi, sui 44 conquistati in stagione. Ragionando in base alle percentuali, si può dire che si tratta del 27%, più di un quarto del bottino conquistato in stagione dal gruppo blucerchiato. Un bottino pesante che entra nelle casse doriane nella lotta per un posto nelle prossime competizioni internazionali. Senza le marcature pesanti, i liguri avrebbero 11 punti in meno, ricoprendo una posizione tranquilla ma allo stesso anonima di classifica. Adesso ci sono due sfide all'orizzonte molto delicate che porteranno la Sampdoria dritta al derby. Servirà una reazione di tutti gli effettivi che saranno guidati da un leader carismatico e decisivo come Fabio Quagliarella. Per non smettere di sognare.