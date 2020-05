Ci siamo: è la settimana decisiva per la ripartenza del calcio italiano

La Serie A si appresta a vivere una settimana decisiva per la sua ripartenza. Sky Sport spiega che saranno giorni clou. Già nella giornata di oggi, domenica 10, ci saranno le indicazioni del Ministro della Salute, Speranza, sul Protocollo FIGC. Martedì sono previsti un Consiglio di Lega e in contatto tra il mondo del calcio e il Ministro Spadafora. Mercoledì 13 assemblea in Lega e arriverà anche l'atteso nuovo DPCM che potrebbe dare il via agli allenamenti delle squadre da lunedì 18.