Ci spiega dove ha visto questa grande Juve? Sarri: "Non so se lei ha visto PSG-Lione..."

Ci spiega dove ha visto questa grande Juve? In conferenza stampa, dopo la vittoria contro l'Olympique Lione che non è bastata per staccare il pass per i quarti di finale di Champions League, all'allenatore della Juventus è stata posta questa domanda. Così ha risposto Sarri: "Non so se lei ha visto la partita con il PSG, il Lione non è mai andato in difficoltà, invece stasera ha sofferto. Il Lione ha fatto sette amichevoli e diverse partite, facendo un percorso più funzionale del nostro che dal 12 giugno al primo di agosto abbiamo fatto quattordici partite, loro hanno avuto sicuramente un percorso più logico del nostro".

