Ci vorrebbe Strootman. Caccia a un centrocampista: il punto sulla Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci vorrebbe Strootman. O Nainggolan. Al di là di situazioni specifiche, la Roma si trova a dover correre ai ripari dopo le cessioni, forse affrettate dell'estate. La priorità di Monchi, in modo abbastanza palese, è infatti lì in mezzo.

IN ENTRATA

L'ultima arriva da Bergamo: la Roma ha chiesto De Roon, l'Atalanta ha detto no. Non una novità: ai giallorossi è successo lo stesso con Meité e il Torino, ma Monchi è segnalato anche sulle tracce di Badu, Ozyakup, Obiang, Dendoncker e via dicendo. Di sicuro, in settimana il ds iberico sarà a Milano, pronto a trattare i vari obiettivi. Tra i possibili incontri, quello con l'Atalanta per Mancini e con l'Empoli per Bennacer o Traoré. Non solo centrocampo. però: complici le possibili operazioni in uscita, la Roma pensa anche a Miranda, in uscita (polemica?) dall'Inter. E per il futuro, ci può essere anche la Lupa nel destino di Piatek.

IN USCITA

L'interessamento del brasiliano, dicevamo, dipende dalle offerte per salutare uno o più difensori. Per quanto riguarda Kostas Manolas, però, si parla dell'estate: il Manchester United c'è e anche con una certa insistenza, ma è difficile pensare che il greco possa salutare a stagione in corso. Discorso opposto per Ivan Marcano, non proprio l'investimento più azzeccato, almeno a giudicare dal suo minutaggio: piace in Spagna e Turchia, sarà ceduto, ma non è ancora chiaro dove. Rick Karsdorp sembrava a un passo dal Feyenoord, ma la frenata era dietro l'angolo e infatti è arrivata, forse addirittura nella forma di una fumata nera. Patrik Schick resta un rebus anche di mercato. Non gioca troppo e non convince, ma per ora Monchi & Co non hanno dato segnali di una grande disponibilità alla sua cessione. No secchi alle offerte milionarie per Under e al sondaggio del Milan per Lorenzo Pellegrini.