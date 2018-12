Ciano risponde a Mandragora, Udinese-Frosinone 1-1. Pozzo contestato

© foto di Federico Gaetano

Tanta lotta, poco spettacolo e pareggio quasi inevitabile alla Dacia Arena tra Udinese e Frosinone. Finisce 1-1 in quello che è stato già un vero e proprio scontro-salvezza: al gol di Mandragora nel primo tempo ha risposto Ciano dal dischetto nella ripresa.

TORNA LASAGNA, BARONI CONFERMA IL 3-5-2 - Dopo la sconfitta indolore ottenuta a San Siro contro l'Inter, l'Udinese di Davide Nicola riparte dai titolarissimi: a sinistra c'è ancora D'Alessandro, mentre De Paul si posiziona alle spalle del rientrante Lasagna. Prima volta sulla panchina dei laziali, invece, per Marco Baroni, che non rivoluziona l'assetto tattico di una squadra scossa per l'esonero di Moreno Longo. Davanti giocano Ciano e Ciofani.

PAURA ED ERRORI - L'importanza del match è enorme e le due squadre avvertono sicuramente una grande pressione, che penalizza lo spettacolo. Il primo tempo offre pochissime emozioni: nella prima mezzora ci provano Chibsah e Fofana, ma mancano velocità e precisione nelle giocate.

SAETTA MANDRAGORA, SFORTUNA CIANO - Al 32', però, arriva il lampo che sblocca la sfida e porta in vantaggio i padroni di casa: traversone dalla trequarti senza grosse pretese di Stryger Larsen, la palla attraversa tutta l'area e termina tra i piedi di Mandragora, il cui sinistro violento di prima intenzione fulmina Sportiello. La rete subita sveglia i ciociari, che sono sfortunati cinque minuti più tardi, quando Ciano colpisce il palo sinistro con un tiro dalla distanza.

PARI DAL DISCHETTO - Baroni motiva i suoi negli spogliatoi e il Frosinone torna in campo in versione da assalto. Chibsah cerca il gol di tacco sugli sviluppi di un corner, trovando il provvidenziale salvataggio di Troost-Ekong quasi sulla linea. Gli ospiti inevitabilmente si scoprono e l'Udinese sfiora il colpo del k.o. con Rodrigo De Paul, che spreca una pericolosa ripartenza, propiziata da una sua giocata. Ma l'1-1 arriva ugualmente, con un rigore molto contestato, fischiato per un contatto tra Troost-Ekong e Ciano e confermato dopo un lungo consulto con il VAR. Proprio Ciano si incarica della battuta e non lascia scampo a Musso.

1-1 FINALE E CONTESTAZIONE - Pinamonti, entrato molto bene in partita e decisivo in occasione del penalty, mette paura al portiere di casa con un sinistro che, deviato, si spegne di un soffio a lato. Il Frosinone continua ad attaccare, Nicola cerca di trarre profitto dagli ingressi di Machis e Pussetto e dal passaggio al 4-2-3-1. Ma il risultato non cambia, nemmeno dopo sei minuti di recupero. Finisce tra i fischi del pubblico friulano, che inscena una vera e propria contestazione nei confronti della famiglia Pozzo.