Dopo mesi di polemiche e incomprensioni siamo vicini al via libera definitivo. Inter e Milan ormai sono sulla buona strada per la costruzione del nuovo San Siro, avendo ricomposto lo scontro con il Comune di Milano: lo ha confermato anche il sindaco Beppe Sala nelle sue ultime dichiarazioni. I nodi che avevano bloccato il progetto sembrano essere stati finalmente sciolti: in primis la tenuta in piedi di almeno una parte del vecchio Meazza, ma anche la non destinazione dell'area solo ad un investimento immobiliare privato. A pochi giorni dal quello che potrebbe essere uno degli ultimi Derby di Milano, l'accordo per il nuovo impianto da 650 milioni di euro e 60 mila posti è davvero vicino: lo rivela l'edizione odierna de La Repubblica.