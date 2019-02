Chi sono i classe 2000 che hanno accumulato più esperienza negli ultimi due anni? Questo l'ultimo studio del CIES, osservatorio calcistico che ha stilato una classifica sui calciatori nati nell'anno del trionfo in Serie A della Lazio di Eriksson. Questa la top cinque.

1) Ryan Sessegnon

2) Jadon Sancho

3) Kik Pierie

4) Vinicius Junior

5) Pavel Maslov

Most experienced 2000-born players from 22 European competitions: @RyanSessegnon outranks @Sanchooo10; more in last @CIES_Football Weekly Post at https://t.co/fnJK87XpEp #Sessegnon #Sancho pic.twitter.com/m0F1Z3Mrmx

— CIES Football Obs (@CIES_Football) 19 febbraio 2019