Chi sono i classe 2001 che hanno accumulato più esperienza negli ultimi due anni? Questo l'ultimo studio del CIES, osservatorio calcistico che ha stilato una classifica sui calciatori nati nell'anno della vittoria in Serie A della Roma di Fabio Capello. Questa la top cinque.

1) William Saliba

2) Benoit Badiashile

3) Bryan Gil

4) Sepp Van den Berg

5) Harry Cochrane

Most experienced 2001-born players according to exclusive @CIES_Football calculation method: William Saliba (@ASSEofficiel) ahead of Benoît Badiashile (@AS_Monaco), top 20 available in last Weekly Post at https://t.co/fnJK87XpEp pic.twitter.com/N7Zf5gKfNA

— CIES Football Obs (@CIES_Football) 19 febbraio 2019