CIES: i 10 di Premier che hanno accresciuto di più il proprio valore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La strepitosa stagione di Mohamed Salah continua a fruttare riconoscimenti. E' l'egiziano ex Fiorentina e Roma il giocatore di Premier League che ha maggiormente accresciuto il proprio valore di mercato nella stagione in corso, secondo i dati del CIES. Il podio è completato da Ederson e Leroy Sané, entrambi del Manchester City. Questa la top 10 dei giocatori di Premier che hanno visto aumentare maggiormente il proprio valore di mercato. Il tutto, ripetiamo, secondo gli algoritmi del CIES, International Centre for Sports Studies.

1) - Mohamed Salah (Liverpool) da 88.1 a 162.8 milioni di euro.

2) - Ederson Moraes (Manchester City) da 24.3 a 98.7 milioni di euro.

3) - Leroy Sané (Manchester City) da 88.2 a 151.2 milioni di euro.

4) - Gabriel Jesus (Manchester City) da 52.8 a 105.9 milioni di euro.

5) - Joe Gomez (Liverpool) da 9 a 57.3 milioni di euro.

6) - Davinson Sanchez (Tottenham) da 35.4 a 77.6 milioni di euro.

7) - Harry Maguire (Leicester) da 19.3 a 54.7 milioni di euro.

8) - Jesse Lingard (Manchester United) da 20 a 54.8 milioni di euro.

9) - Raheem Sterling (Manchester City) da 106.8 a 140.3 milioni di euro.

10) - Trent Alexander-Arnold (Liverpool) da 6.3 a 36.7 milioni di euro.