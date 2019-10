Mauro Icardi è il miglior attaccante del mese di ottobre. Il CIES, osservatorio del calcio, ha stilato la classifica dei migliori attaccanti stando alle prestazioni fornite in questo mese e ha eletto il bomber di Rosario del Paris Saint-Germain come il migliore. Al secondo posto c'è Ciro Immobile della Lazio, settimo Rodrigo Palacio del Bologna. In basso il tweet.

.@MauroIcardi at the top! Best performing forwards for last month's European big 5⃣ league matches according to @CIES_Football performance algorithm. Access the interactive tool ➡️ https://t.co/c0Xxg6FCDE #Icardi #immobile #willian #sterling #maupay #bouanga pic.twitter.com/KK6oxKlYEF

— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 31, 2019