Kylian Mbappé è il giocatore più costoso al mondo, in questi primi giorni del 2020. L'osservatorio calcistico del CIES ha pubblicato in mattinata uno studio sui calciatori col valore più alto nei cinque grandi campionati europei. Il francese del PSG, il cui prezzo è stato stimato in 265 milioni, precede Sterling (223,7 milioni) e Salah (175) sul podio. Soltanto un giocatore della Serie A in top 10: è Lautaro Martinez dell'Inter, valutato 115,7 milioni nonostante la clausola risolutiva da 111 milioni.

Top 10 calciatori più costosi al mondo

Mbappé - PSG - 265,2 milioni

Sterling - Manchester City - 223,7

Salah - Liverpool - 175,1

Sancho - Borussia Dortmund - 168,9

Mané - Liverpool - 155,6

Kane - Tottenham - 150,5

Rashford - Manchester United - 134,3

Messi - Barcellona - 125,5

Griezmann - Barcellona - 123,6

Lautaro - Inter - 115,7