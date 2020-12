CIES, Messi miglior dribblatore del 2020. Boga è terzo e fa meglio di Neymar

Lionel Messi è il miglior dribblatore del 2020. Questo è quanto emerso da uno studio CIES, che ha preso in considerazione i 5 principali campionati europei. Sono 166 i tentativi andati in porto per la Pulga. Un dato che non sorprende più di tanto, considerate le arcinote qualità dell'argentino. Sorprende semmai il divario dagli inseguitori: Neymar, quinto in questa graduatoria, ne ha fatti meno della metà. Il brasiliano finisce dietro a Saint-Maximin, Jeremie Boga che conquista il terzo gradino del podio con 96 dribbling riusciti e Adama Traoré del Wolverhampton, l'unico a tenere realmente testa a Messi con 131 dribbling andati a segno.

