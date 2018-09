CIES, Monaco regina degli incassi dal 2010. Roma sul podio con i Reds

A pensarci bene, c'era da immaginarselo. Ma il CIES, International Centre for Sports Studies, ci da oggi la conferma numerica. Il Monaco è la squadra che ha incassato più soldi dalle cessioni di calciatori dal 2010 ad oggi. Il club del Principato ha infatti portato nelle proprie casse ben 950 milioni di euro, 219 dei quali nel solo 2018. Al secondo posto il Liverpool, comunque molto staccato e fermo a quota 683. Completa il podio la Roma a 680. La seconda italiana è la Juventus che con i suoi 620 milioni si piazza al settimo posto di questa speciale classifica, quindi Inter (16esima con 388), Napoli (18esimo con 370), Udinese (19esima con 367) e Genoa (ventesimo con 358 milioni).

.@AS_Monaco tops the table of teams having received the most indemnities for transfer of squad members to big-5 league clubs since 2010. @OfficialASRoma and @LFC also on the podium! More in freshly published @CIES_Football Monthly Report at https://t.co/CkgTyqq6d9 pic.twitter.com/B93Dv9tZVg

— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 5, 2018