Il CIES, osservatorio calcistico che analizza i dati statistici, ha stilato la classifica in base alla produzione offensiva delle squadre, alla loro capacità di andare al tiro, alle conclusioni subite e al possesso palla.

Napoli primo, Parma ultimo - Limitando la ricerca solo alla Serie A, c'è qualche sorpresa a partire dalla vetta. E' il Napoli la squadra che dovrebbe avere più punti in classifica alla luce delle occasioni create, davanti all'Atalanta e alla Juventus, solo terza in questa speciale graduatoria.

In coda, in termini di produzione offensiva, la peggiore tra le venti di Serie A è il Parma, peggio anche di Frosinone e Chievo già retrocesse. In basso le grafiche.

Production rankings, @SerieA: @juventusfc not only behind @sscnapoli, but also @Atalanta_BC; @ChampionsLeague qualification would not be a surprise; more in last @CIES_Football Weekly Post at https://t.co/edIpmqnMGJ pic.twitter.com/7Rwb2O1rxb

— CIES Football Obs (@CIES_Football) 13 maggio 2019