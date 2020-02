CIES, Real Madrid più spendaccione d'Europa. C'è anche l'Inter

Report settimanale del CIES che analizza i bilanci dei club europei riguardanti i trasferimenti delle ultime due sessioni di mercato. Il Real Madrid fa registrare il peggior passivo in assoluto, con un -181 milioni. Particolarmente dispendiosa la campagna acquisti di questa stagione, che ha visto arrivare Hazard, Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo e Reinier. Secondo posto per l'Aston Villa, settima l'Inter con -111 milioni.

Di contro il club che fa registrare l'attivo più corposo è il Chelsea (+205). I londinesi, ricordiamo, non potevano acquistare nella sessione estiva di mercato. Secondo posto per il Benfica, forte della cessione record di Joao Felix. Terzo posto per l'Ajax.