CIES: Zouma il miglior difensore d'Europa per duelli aerei. Djimsiti al secondo posto

vedi letture

Kurt Zouma è il miglior difensore d’Europa per quanto riguarda i duelli aerei, seguito dall’atalantino Berat Djimsiti. Lo afferma il CIES, l’osservatorio calcistico che nel suo ultimo approfondimento settimanale ha analizzato proprio questa statistica, prendendo in considerazione solo i difensori centrali che abbiano vinto almeno 20 duelli aerei difensivi in questa stagione. Alle spalle del centrale del Chelsea e di quello dell’Atalanta, completa il podio Harry Maguire del Manchester United. L’unico altro giocatore della Serie A presente nella top 10 è Lorenzo Tonelli della Sampdoria. Per quanto riguarda il nostro campionato, dietro Djimsiti e Tonelli c’è Koray Gunter del Verona.