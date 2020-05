Cigarini: "Arrivare in una piazza come Napoli non pronto: è il mio più grande rimpianto"

La poco fortunata avventura di Napoli è uno dei grandi rimpianti per Luca Cigarini. Il giocatore del Cagliari ne ha parlato al portale fantacalcio.it : "Arrivare in una piazza come Napoli non pronto è il mio più grande rimpianto, sì. Come partita? La semifinale dell'Europeo Under 21, Italia-Germania, perdemmo 0-1, li massacrammo ma uscimmo. E' stato un grande rimpianto e spesso me lo sogno ancora".