Cigarini in scadenza di contratto: "Vorrei restare al Cagliari ma decide la società"

Luca Cigarini vuole rinnovare il contratto col Cagliari. In scadenza al termine di questa stagione, il centrocampista classe '86 - nel corso di una intervista rilasciata a 'Radiolina' - è stato piuttosto chiaro sulle sue priorità: "Vediamo cosa accadrà, ancora non abbiamo avuto modo di parlarne con la società ma penso sia una cosa in calendario. Tutti conoscono la mia volontà, la palla ora è nelle mani della società. Penso ci siano le condizioni giuste per crescere e fare ancora meglio. Io vorrei ancora far parte di questo progetto".