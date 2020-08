Cine e Inter, Messi in nerazzurro è un affare di stato

Difficile parlare di mercato dopo la finale persa dall'Inter il duro sfogo di Conte che suona quasi come un addio. Il nome di Messi però cambia le carte in tavola, anche se in casa Inter nessuno vuole sentirne parlare: "Ci sono PSG e Manchester City, noi non siamo coinvolti". L'Affare di Stato cinese, si legge questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, si gioca principalmente tra Pechino, sede del Governo e del numero uno del Partito Comunista Xi Jinping, e Nanchino, quartier generale della famiglia Zhang e dell’impero economico Suning, dove da febbraio si sta lavorando per raccogliere gli sponsor con cui coccolare la famiglia Messi. L'investimento principale - scrive la rosea - ricade sugli imprenditori interessati a sfruttare l'immagine di messi nello sterminato mercato cinese.