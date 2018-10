Cinismo e attenzione, Roma avanti 1-0 al 45': decide El Shaarawy

© foto di Federico Gaetano

Una Roma attenta, determinata, cinica e anche un po' fortunata chiude il primo tempo in vantaggio al San Paolo. Al 45' è 1-0 per i capitolini grazie alla rete di Stephan El Shaarawy, bravissimo a capitalizzare una delle poche occasioni concesse dalla difesa di casa. Prima e dopo il gol del Faraone, la squadra di Di Francesco ha subito la pressione - a tratti un vero e proprio assedio - del Napoli, pericoloso in più di un'occasione. Gli azzurri hanno peccato di imprecisione negli ultimi 20 metri, ma sono stati anche frenati dalle parate di Olsen su Milik e Hamsik e dai salvataggi di Manolas, provvidenziale dopo pochi minuti su Insigne. Nel finale i giallorossi hanno sfiorato addirittura il raddoppio con Dzeko: dopo aver saltato con un rimpallo Ospina, il bosniaco ha tirato da posizione decentrata con la porta spalancata, trovando però l'intervento sulla linea di Albiol. Sfortunato De Rossi: nel giorno in cui festeggia le 450 presenze in Serie A, tutte con la stessa maglia, il capitano ospite è costretto a uscire per un problema muscolare. Match vibrante, equilibrato e ancora aperto a ogni risultato: per adesso sorride la Roma.