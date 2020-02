© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo, che compie oggi 35 anni, ha raggiunto quota 50 reti in Serie A nella sfida contro la Fiorentina di domenica scorsa. Il fenomeno portoghese è il secondo giocatore straniero a tagliare più velocemente questo traguardo; solo Andriy Shevchenko aveva impiegato meno partite (68) per segnare 50 gol. A CR7 ne sono bastate 70 e precede in classifica grandi campioni come Milito, Ronaldo, Van Basten, Platini, Batistuta, Trezeguet, Dzeko e Adriano.