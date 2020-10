Cinquanta presenze in Champions per Ramsey: è il terzo gallese dopo Giggs e Bale

Presenza numero 50 per Aaron Ramsey in Champions League. Il centrocampista della Juventus, in campo dal primo minuto nella sfida contro la Dinamo Kiev, è il terzo calciatore gallese a raggiungere questo traguardo dopo Ryan Giggs (141 presenze in Champions) e Gareth Bale (64).