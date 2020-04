Cinque cambi a partita: Fifa e Ifab pensano ad aumentare le sostituzioni per ripartire

Cinque cambi a partita se e quando si ricomincerà a giocare a calcio. La proposta, arrivata tra gli altri da Claudio Ranieri, non dispiace a FIFA e IFAB. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea sarebbe di replicare quanto già succede in Serie C: cinque cambi nell'ambito dei 90 minuti, ma sempre con tre slot, per non frammentare troppo la partita. Considerato che nei tempi supplementari è già prevista una quarta sostituzione, in quel caso si arriverebbe così a sei. Un'idea temporanea, per questa e per la prossima stagione se sarà compressa, ma che potrebbe diventare definitiva se dovesse incontrare il gradimento dei diretti interessati una volta sperimentata sul campo.