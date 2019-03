Cinque gare e quattro punti senza Manolas: Roma, il greco è indispensabile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Passi il centrocampista. A gennaio la Roma lo ha cercato con insistenza e non l'ha trovato, ma l'esplosione di Zaniolo e il cambio di modulo hanno fatto la differenza. Un difensore, però, a Di Francesco serviva come il pane e non lo dimostra solo il derby. Il 3-0 della Lazio ha messo in evidenza i difetti peggiori di Fazio, lento e impacciato al cospetto del frizzante Correa. Ma ha soprattutto confermato l'importanza di Kostas Manolas, di cui la Roma non sa davvero fare a meno.

Il difensore greco ha provato fino all'ultimo a recuperare in tempo per la stracittadina, di cui è stato il grande assente e si è visto. Non una prima volta: escludendo la Juve, ingiocabile per chiunque in Italia all'Allianz, l'ultima sconfitta della Roma contro una squadra "normale" era datata 24 novembre, in casa dell'Udinese. Chi mancava? Manolas, ça va sans dire. In panchina anche nel pareggio di Firenze e prima ancora nella sconfitta dell'Olimpico contro la SPAL.

Senza Manolas, la Roma ha giocato cinque partite in questa Serie A. Ne ha perse tre e pareggiata una. L'unica vittoria è arrivata contro il Chievo, buon ultimo del nostro campionato. Sono più che indizi: senza Manolas la Roma non sa stare. E non è solo una questione di valore del giocatore: qualsiasi squadra può faticare senza il proprio difensore più forte. Il punto è che Manolas, in questa Roma, non è solo il migliore: è unico. Tappa le falle di Fazio, ha caratteristiche che né Juan Jesus né Marcano hanno. A gennaio non serviva prendere un altro Manolas, non ce ne sono tanti. Bastava puntare su qualcuno che avesse le caratteristiche per farne sentire un po' meno la mancanza.