Cinque gol ma i centravanti ancora a secco: la prossima sfida di Gasperini

L'Atalanta segna 5 gol in una sola partita, ma delle prime punte non vi è traccia. Nella partita più prolifica della Dea in stagione, sia Musa Barrow che Duvan Zapata restano ancora una volta a secco. Entrambi ancora a zero gol in campionato. Il gambiano, che per ora ha giocato soprattutto spezzoni di gara in Serie A, non ha approfittato della morbida difesa clivense. Il colombiano, da parte sua, non ha combinato molto dopo il suo ingresso in campo, in una gara già chiusa.

La Dea, complice Ilicic, ha scacciato con la cinquina rifilata al Chievo il problema del gol e forse non solo quello. Il prossimo passo, per Gasperini, sarà rivitalizzare il proprio centravanti: l'acquisto di Zapata al posto di Petagna, in fin dei conti, aveva proprio questo obiettivo. Cedere un giocatore utilissimo sul fronte della manovra, ma poco prolifico sottorete, per fare spazio a un altro meno prodigo a livello di manovra, ma più determinante in fase realizzativa. Il bilancio, per ora, è di zero gol in Serie A tra Barrow e Zapata, oggi provati anche in tandem nella parte finale della sfida. Senza grossi risultati. Risolto il problema gol, la prossima sfida è già delineata per Gasp.