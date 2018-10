Cinque indizi fanno una prova: Samp, è una difesa da Scudetto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cinque sfide terminate da imbattuta su nove gare giocate: Giampaolo ha trovato l'equilibrio perfetto con un quintetto che in questo momento ha pochi eguali dal punto vista internazionale e non solo in Italia. La difesa costruita in estate, con un mercato oculato e le giuste conferme, sta fruttando enormemente adesso in termini numerici e di prestazioni: con 4 gol subiti la retroguardia della Sampdoria è seconda solo a quelle di Manchester City e Liverpool considerando i cinque campionati top d'Europa. Realtà miliardarie, consolidate, che poco hanno a che vedere con il mix di fisicità e solidità costruito in estate dal tecnico blucerchiato ma senza spesi folli.

AUDERO - Forse la vera sorpresa è proprio il portiere scuola Juve, dotato di una sicurezza fuori dal comune per un classe 1997. Sempre decisivo, anche stasera ha dimostrato di essere un punto di forza per la squadra blucerchiata.

BERESZYNSKI- Le big sul polacco si sono già informate: l'Inter in particolare nella scorsa estate, salvo poi puntare sul croato Vrsaljko. Difensivamente inappuntabile, sta crescendo tantissimo anche in fase di accompagnamento dell'azione.

TONELLI - Tornato ad altissimi livelli dopo Empoli nonostante due anni a Napoli da dimenticare, a livello personale naturalmete. Anche nell'area avversaria dà grandi soddisfazioni, ai fantallenatori in primis.

ANDERSEN - Si è confermato ad altissimi livelli dopo un finale di stagione degno di nota l'anno passato: scalzato Colley, pagato una piccola fortuna in estate, su di lui il pressing della Juve è già fortissimo.

MURRU - Si inserisce a pieno titolo nel novo di laterali "azzurrabili" con Biraghi, Piccini e Criscito: stasera a mettersi in evidenza è stato proprio l'ex Cagliari, un insostituibile per Giampaolo ora che ha ritrovato continuità e condizione.