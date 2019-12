Cinque mesi per ridare credibilità all'Inter in Serie A

© foto di Federico De Luca

La conferenza stampa della vigilia in casa Inter è stato soprattutto il momento per tracciare un bilancio. E' vero che oggi c'è una gara delicata contro il Genoa, che i nerazzurri vogliono tornare a vincere dopo due pareggi consecutivi, ma Antonio Conte in sala stampa s'è soffermato soprattutto su quanto fatto fino a questo momento. Ha ricordato da dove era partito e dove è adesso.

"Non sono mancati i problemi, anche importanti. Ma in questi primi cinque mesi mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra perché nell'emergenza il gruppo s'è responsabilizzato", ha detto un Conte piuttosto sereno nonostante l'emergenza che oggi potrebbe costringerlo a schierare dall'inizio giovani come Agoumè ed Esposito.

E' apparso un Conte per nulla ossessionato dalla vittoria. Non un dettaglio per uno come lui, anche perché a un certo punto il tecnico dell'Inter ha parlato di vittoria che, in alcuni casi, può risultare controproducente. "L'obiettivo nostro, fin da inizio anno, è sempre stato quello di diventare una squadra credibile. Se vinci non vuol dire per forza che stai costruendo, perché a volte la vittoria inganna. Ci sono situazioni in cui, pur non vincendo, sai che stai costruendo qualcosa di duraturo che possa poi diventare importante nel tempo. La nostra intenzione è quella di fare le cose per bene e serie".

La parola d'ordine è credibilità. Un obiettivo che l'Inter in Serie A ha già raggiunto. Perché i nerazzurri questa sera potrebbero tornare ad avere gli stessi punti della Juventus dopo 17 giornate: è sempre rimasto nei pressi dei campioni d'Italia, trovandosi a volte anche in vantaggio. L'ha fatto con un canovaccio di gioco chiaro, riconoscibile, e che quindi dà merito a una squadra che non è lì per caso. E che non mollerà facilmente.

Molto da gennaio in poi dipenderà anche dal mercato, dal rientro degli infortunati, dal livello di calcio che continueranno a produrre Lautaro e Lukaku. Ma le basi per restare in lotta per lo Scudetto fino a Primavera ci sono tutte e buona parte del merito è senza alcun dubbio di Antonio Conte.