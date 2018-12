Cinque milioni per Zaniolo non erano troppi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"4,5 milioni per Zaniolo sono troppi". Memorie di giugno scorso, quando Nicolò Zaniolo salutava l'Inter per trasferirsi alla Roma. Il prezzo del trasferimento sollevò più di un dubbio, tra chi lo paragonava a plusvalenze illecitamente pompate e chi riteneva semplicemente esagerata quella cifra per un ragazzo che fin lì aveva dimostrato poco o nulla.

Cinque mesi, il centrocampista classe '99 ritroverà domani il suo passato. Da titolare di una Roma in cui è stato il migliore in Champions League, seppure nella sconfitta interna contro il Real Madrid. Mentre dall'altra parte Radja Nainggolan lotta con gli infortuni, il classe '99 di Massa è riuscito a conquistarsi un posto al sole nelle gerarchie di Di Francesco. Un po' per meriti suoi e un po' per gli infortuni degli altri, questo è vero. Con l'obbligo di dare sempre nuove conferme e non cullarsi sugli allori, anche questo Zaniolo deve saperlo anche se pare avere la maturità necessaria. Ma a mangiarsi le mani, con il tempo che sarà sempre più galantuomo nei suoi confronti, sembra essere più l'Inter che la Roma.