Cinque sostituzioni che possono diventare anche sei. Dettagli e tempistiche della proposta FIFA

vedi letture

La Ifab entro la fine di maggio deciderà se dare il definitivo via libera alle 5 sostituzioni nell’arco di una partita, una nuova regola che andrà incontro a squadre e calciatori se i campionati dovessero ripartire e prevedere un’alta concentrazione di gare nel breve periodo.

La Gazzetta dello Sport spiega nel dettaglio quali potrebbero essere le modifiche: i 5 cambi dovranno avvenire in tre slot per evitare perdite di tempo, quindi almeno in due occasioni dovrà esserci un ‘doppio cambio’. Inoltre, in caso di partite che si concludono ai supplementari, le sostituzioni potrebbero diventare addirittura 6 (già oggi ne sono previste 4 per le gare su 120’).

La nuova direttiva, se approvata, sarà valida fino al 31 dicembre 2021, non oltre (anche se a quel punto potrebbe essere ridiscussa e diventare definitiva, in caso di riscontro positivo). La Serie A sembra intenzionata a recepirla ed è probabile che anche la UEFA dia l’ok per Champions ed Europa League, specialmente se si dovessero giocare come sembra in agosto. In questa finestra temporale rientrerebbe anche l’Europeo del 2021, agli organizzatori l’ultima parola in merito.