Cinque su cinque: la Juve non brilla, ma vince a Frosinone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Frosinone dura 80 minuti, poi soccombe sotto i colpi di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi

LE FORMAZIONI - I padroni di casa si schierano con la formazione tipo, con Campbell e Perica in avanti - il primo al posto di Ciano - mentre Maiello si adatta in cabina di regia, sostituendo Crisetig. Dall'altra parte la Juventus schiera l'artiglieria pesante, con un tridente composto da Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo. Fuori Cancelo e Bernardeschi, come a sottolineare la profondità della rosa di Allegri.

SUBITO SPORTIELLO - Differenza tecnica enorme fra le due squadre, con il Frosinone che prova a rintuzzare gli attacchi della Juventus, aiutandosi con i guanti del suo portiere. Perché su una sponda di Mandzukic, al settimo, Cristiano Ronaldo si avventa e avvita il sinistro, mandando verso l'angolino. Super parata per l'ex Atalanta, poi Capuano perfeziona il salvataggio. Poco dopo è ancora il portoghese a impegnare l'estremo difensore ciociaro, sul primo palo, ottenendo comunque una respinta. Le tende però sono ben radicate nella metà campo del Frosinone, con il tridente che però funziona a sprazzi. Il fortino resiste pure quando, al trentesimo, Rugani prova a girare da pochi passi, spedendo però alto.

ZERO A ZERO - Così il primo tempo scivola via piano piano, con Perica che prova di testa su cross di Molinaro. Il dominio è netto, ma il Frosinone riesce a difendersi bene, a essere quadrato. Il rischio arriva in apertura di ripresa, con un sinistro di Bentancur che batterebbe un immobile Sportiello, ma che finisce fuori. Il monologo continua, Mandzukic sparacchia in diagonale ma senza centrare i pali, poi Ronaldo si trova il pallone a due metri e lo buca, con il tacco.

FORT INONE - Gli uomini di Longo difendono praticamente con l'intero undici, mentre la Juventus ne esce imbrigliata, con l'impressione che solo un campione possa fare la differenza. I tiri verso Szczesny non esistono, ma nemmeno Sportiello deve faticare più di tanto, perché Alex Sandro e Bernardeschi, pure se pericolosi, non centrano lo specchio.

LA FORTUNA CONTA - In una gara molto bloccata per la Juventus, con tutti quanti a protezione della porta, serve la zampata del campione, pure se fortunosa. Così Cristiano si ritrova un pallone a disposizione dopo una percussione di Pjanic, stoppata, e calcia non pulitissimo. Tanto basta però per battere Sportiello. Nel recupero una palla persa dalla coppia Zampano-Crisetig apre il contropiede, Capuano sbaglia su Pjanic, Bernardeschi la mette giù e batte Sportiello.

FROSINONE-JUVENTUS 0-2

Marcatori: Ronaldo 81', Bernardeschi 90'+4.

Frosinone

Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello (dal 48' Crisetig), Hallfredsson (dall'85' Cassata), Molinaro; Campbell (dal 72' Ciano), Perica.

Juventus

Szczesny; Cuadrado (dal 70' Cancelo), Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Bentancur (dal 57' Bernardeschi); Dybala, Mandzukic (dall'85' Matuidi), Ronaldo.