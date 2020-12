Cinquini sulla Fiorentina: "Prenderei Azpilicueta. Serve un vice Ribery ma Gomez è troppo"

vedi letture

Il direttore sportivo Oreste Cinquini ha rilasciato una lunga e interessante intervista ai microfoni di 'Firenzeviola.it' per soffermarsi sulla prossima finestra di calciomercato che attende la Fiorentina: "Io punterei su Vlahovic e metterei a fianco di Ribery un calciatore con le stesse caretteristiche che può giocare in simbiosi con il serbo. Se si preferisce puntare su un centravanti Vlahovic diventa uno su cui non si fa un grande affidamento. Ci deve essere una scelta. Cutrone non verrà riscattato e il Wolverhampton stabilirà il suo futuro, Kouame stesso non sta trovando grande spazio. La vittoria potrebbe trarre in inganno nei giudizi".

Callejon ha deluso, Caceres in un centrocampo a 5 e sull'esterno sembra un po' adattato. Si investirà anche a destra?

"Partirei dall'attacco facendo questa disamina. Se si punta su Vlahovic e Ribery bisogna giocare con tre davanti e Callejon non potrà essere il terzo, non vedo cosa possa dare. Caceres nei 5 dà copertura, ma manca nella spinta e nella tecnica. La Fiorentina ha molti giocatori e dovranno essere fatte delle scelte, ma soprattutto bisognerà andare dietro ai dettami di Prandelli sul modulo. Un difensore esterno a destra non è facile da trovare, andrei su Azpilicueta che unisce forza fisica a tecnica e che aumenterebbe il tasso tecnico".

La Fiorentina potrebbe pensare al Papu Gomez come soluzione?

"E' una grande squadra, una grande società e rappresenta una grande città, niente è precluso. Gomez non è importante, ma importantissimo però non può coesistere con Ribery che gioca 20/30 metri dentro al campo e comincia ad avere una certa età. La fascia non la fa più, quindi ha sempre la qualità, ma non più la quantità. Gomez-Ribery insieme sono difficili da permettersi".