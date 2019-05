Ciò che serve e ciò che serviva. Diego Farias, orgoglio e rimpianto Empoli

© foto di Federico Gaetano

Diego Farias è ciò che serve e ciò che sarebbe servito. L'uomo che in questo finale di stagione più aiutare l'Empoli a raggiungere - o quantomeno continuare a sognare - una clamorosa salvezza, ma anche il giocatore mancato e tanto rimpianto nel girone d'andata.

Separati alla nascita - Perché separare i gemelli del gol proprio nell'anno della promozione? Questo l'interrogativo che attanagliava più o meno le menti di tutti i tifosi empolesi dopo la cessione di Donnarrumma al Brescia la scorsa estate. Soprattutto, per puntare al suo posto su un giovane sì di grande prospettiva, ma di certo non ancora pronto per la Serie A quale La Gumina. Una scelta di mercato che ha pesato tantissimo sulla stagione dei toscani, "costretti" a correre ai ripari a gennaio prelevando l'ex Cagliari in prestito con obbligo di riscatto e pure la (finora) meteora Dimitri Oberlin.

I numeri di Farias - Non è un caso che con quella, pesantissima, segnata questo pomeriggio contro la Sampdoria e valida per il momentaneo 0-1 di Marassi, Diego Farias abbia già raggiunto quota quattro reti (più quattro assist) con la maglia azzurra. Il tutto, in sole 14 presenze. Score ben diverso dai due gol e tre assist realizzati in 22 gare dal classe '96, al quale va comunque riconosciuto pure l'alibi del lungo infortunio.

Uomo salvezza - A due giornate dal gong finale e in piena corsa salvezza, un verdetto è in questo modo già arrivato: Francesco 'Ciccio' Caputo ha finalmente (ri)trovato un partner offensivo. Un attaccante capace di esaltarlo, ma anche sostituirlo, proprio come contro i blucerchiati, quando il numero 11 ha dovuto stringere i denti e giocare non al meglio della condizione fisica. Che problema c'è, se a segnare e procurare il rigore che chiude la partita ci pensa Farias?

