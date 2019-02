© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' da poco terminato il primo tempo della sfida tra Sampdoria e Frosinone, con i ciociari avanti per 1-0. Decide, per il momento, la rete di Daniel Ciofani al 25' su assist di Goldaniga. Non è mancata la reazione blucerchiata con Praet e Quagliarella, ma Sportiello ha sempre risposto presente. Ammoniti, finora, Cassata e Ciano per il Frosinone e Tavares per la Samp.