Ciro Ferrara: "La mia inesperienza si sommò a quella della mia Juve. Pirlo ha una società solida"

Ciro Ferrara, allenatore esordiente alla Juventus allora come Andrea Pirlo oggi, parla della scelta della Vecchia Signora a Il Corriere della Sera. "La mia cosiddetta inesperienza di allora si sommò in un certo senso a quella della società (Cobolli Gigli, poi Jean-Claude Blanc, ndr). E in ogni modo chi arrivò dopo di me, nonostante una carriera più solida, fece peggio".

Su Pirlo "Andrea conosce benissimo ambiente, protagonisti e mentalità del club. L’insidia è sicuramente l’inesperienza, potrà però contare sulla protezione di una società eccezionale, solidissima. All’interno dello spogliatoio, inizialmente, Andrea metterà sul tavolo titoli, carisma e crediti conquistati attraverso una carriera fantastica da giocatore".