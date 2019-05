© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Ciro Ferrara, ex compagno di squadra e amico di Antonio Conte, ci sono ancora i margini per un ritorno dell'ex ct alla Juventus. Ospite negli studi di 'Tiki-taka', Ferrara s'è così espresso sul futuro del tecnico reduce da un anno sabbatico dopo le due stagioni al Chelsea: "Essendo amico di Conte, non potrei nemmeno svelare questo mistero. Che torna in Italia è chiaro e io penso che se ci fosse uno spazio per tornare alla Juventus Antonio torna lì".

Inter tranquilla - In questo momento, però, da casa Inter sono sicuri del fatto che non ci saranno ripensamenti: Conte ha già un accordo con Marotta e si attende solo fine stagione per ratificarlo.